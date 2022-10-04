Anaokulu desteği başvuru şartları nelerdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık anaokulu desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki kimler bu destekten faydalanabilecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık anaokulu desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki kimler bu destekten faydalanabilecek?
Kimlere ne kadar anaokulu desteği verilecek? Anaokulu desteği başvuru şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, anaokulu desteğine ilişkin önemli ifadelerde bulundu.
Bakan Yanık, "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi.
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