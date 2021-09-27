Ales/2 2021 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Ales / 2 2021 tarihli gerçekleştirilen Ales sınavının sonuçları nasıl olacak? Akademik personel ve Lisansüstü eğitimi giriş sınavından geçerli puanı alabilmek üzere sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci Ales/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmekte.
Ales / 2 2021 tarihli gerçekleştirilen Ales sınavının sonuçları nasıl olacak? Akademik personel ve Lisansüstü eğitimi giriş sınavından geçerli puanı alabilmek üzere sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci Ales/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmekte.
Ales Sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti. 81 ilde binlerce öğrenci 90 ayrı sınav merkezinde sınava girdi. Covid salgınına istinaden gerekli önlemlerin alınarak sınav gerçekleştirildi. Covid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınarak öğrencilerin mağdur edilmemesi amaçlandı. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edileceği de kamoyuna bildirildi.
'Binlerce öğrenci heycanla bekliyor.'
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|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
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|7
|11
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|7
|11
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|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
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|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
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|6
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|6
|5
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|7
|5
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|7
|2
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|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
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|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
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|13
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|11
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|9
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|7
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|7
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|7
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|7
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|6
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|6
|6
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|4
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|O
|P
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|6
|14
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|6
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|6
|13
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|4
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|3
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|3
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|6
|2
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