ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 3 sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

2021-ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 NE ZAMAN?

Bugün saat 10.15'te başlaayan 2021 ALES/3 sınavı 150 dakika (2,5 saat) sürdü. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES sınavı 12.15'te bitti.

ALES SORU VE CEVAP KİTAPCIĞI YAYINLANDI?

2021-ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES/3 GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Kasım 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

kaynak:türkgün



