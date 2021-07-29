Açık öğretiminde hangi bölümler var? 2 yılık açıköğretim bölümleri hangileri?

Açık öğretim bölümleri neleri? Açık öğretim 2 yılık bölümleri hangileri? Açık öğretiminde hangi bölümler var? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak ediliyor.

EĞİTİM 29.07.2021, 09:22 29.07.2021, 09:27
Açık öğretiminde hangi bölümler var? 2 yılık açıköğretim bölümleri hangileri?

Açık öğretim bölümleri neleri? Açık öğretim 2 yılık bölümleri hangileri? Açık öğretiminde hangi bölümler var? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak ediliyor. Peki AÖF bölümleri neler? AÖF açık öğretimde hangi bölümler var? AÖF 2 yıllık bölümler hangileri? İşte açık öğretim AÖF bölümleri 2 yıllık.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları (2 Yıllık)
Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor YönetimiTarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

Kaynak: YeniAkit

#Açık öğretiminde hangi bölümler var #2 yılık açıköğretim bölümleri hangileri
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