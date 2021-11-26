Açık lise sınavlarının online olup olmayacağı merak ediliyor. Peki online mı olacak?

Açık lise sınavları online mı olacak 2021 AÖL online mı yüz yüze mi?

Açık lise sınavları online mı olacak 2021 Açıköğretim Lisesi sınavları yani AÖL sınavları internetten mi yapılacak yoksa yüz yüze mi soruları bu aralar öğrenciler tarafından merakla soruluyor.

Açık lise sınavları online mı olacak 2021 AÖL?

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin askıya alınarak uzaktan eğitimin yapılması nedeniyle; Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavları evrim içi yapılmıştı. Peki, bu sonbahar döneminde yapılacak olan Açık lise sınavları online mı olacak 2021 AÖL online mı yüz yüze mi?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılmıştı.

O dönem yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür." denilmişti.

Açık lise sınavları, yüz yüze eğitimin askıya alındığı dönemde uzaktan online şekilde yapılamsı kararlaştırılmıştı. Ancak yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte bu durumun değişmesi bekleniyor. Açık lise öğrencileri de daha önce olduğu gibi sınavlara yüz yüze uygulamayla girecekler.

Ancak konuyla alakalı henüz net bir açıklama gelmedi. Açıklamanın gelmesiyle birlikte durum netleşmiş olacak.

Açıköğretim Lisesi sonbahar dönemi sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.

Ancak sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Yüz yüze eğitim başladığı için AÖL sınavlarının da yüz yüze yapılabileceği konuşuluyor.

Aksi yönde bir açıklama gelmediği müddetçe sınavların yüz yüze yapılacağı varsayılıyor.

ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklar. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabilecekler. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecekler.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacak.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacak.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklar.



