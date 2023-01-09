9 Ocak Pazartesi günü Van'da okullar tatil mi?
Kış mevsimini sert geçiren Van, yoğun kar yağışı ile boğuşuyor. Hayat şartlarını olumsuz etkileyen ve şiddetini artıran kar nedeniyle valilik, bazı şartlarda eğitim gören öğrenciler için tatil ilan edildiğini duyurdu. İşte, detaylar...
Kış, sert yüzünü Van'da gösterdi. Van'da başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye başladı. Van Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, 9 Ocak Pazartesi Van'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...
9 OCAK PAZARTESİ VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
9 Ocak Pazartesi Van'da okullar tatil mi, yarın okul var mı? Van'ın hangi ilçelerinde okul tatil olacak ve valilik açıklama yaptı mı?
"Van ili merkez (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile "Taşımalı Kapsamındaki Öğrencilere" okullar yarın (09.01.2023) bir (1) günlüğüne tatil edilmiştir.''
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