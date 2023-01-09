9 Ocak Pazartesi günü Van'da okullar tatil mi?

Kış, sert yüzünü Van'da gösterdi. Van'da başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye başladı. Van Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, 9 Ocak Pazartesi Van'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...

9 OCAK PAZARTESİ VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

9 Ocak Pazartesi Van'da okullar tatil mi, yarın okul var mı? Van'ın hangi ilçelerinde okul tatil olacak ve valilik açıklama yaptı mı?

"Van ili merkez (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile "Taşımalı Kapsamındaki Öğrencilere" okullar yarın (09.01.2023) bir (1) günlüğüne tatil edilmiştir.''