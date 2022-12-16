60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi...
Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.
Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.
CEP TELEFONLARIYLA SORULARIN FOTOĞRAFINI ÇEKEREK PAYLAŞTILAR
Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı. 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.
Bunun üzerine 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.
2 YIL BOYUNCA MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI'NA ALINMAYACAK
Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.
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