35 yaş üstü kadınlara ek kontenjan ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 35 yaş üstü kadınlara üniversitelerde ek kontenjan ayrılacağına yönelik açıklamada bulundu. Peki bu kontenjan ne zaman uygulanacak? İşte detaylar..

35 yaş üstü kadınlara ne zaman üniversitelerde ek kontenjan açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteye hazırlananlar için bir müjde paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 35 yaş üzeri kadınlar için bir müjde verdi. Buna göre 35 yaş üzerindeki kadınlar için lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacak.