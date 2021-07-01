3. dönem Açık Lise sınav tarihleri ne zaman ? AÖL 2021 sınavları online mı olacak?

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almak isteyen vatandaşlar bu noktada sınavların online olarak devam edip etmeyeceği konusunda detayları merak ediyor.

AÖL sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.yeniakit