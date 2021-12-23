3 aylık KYK toplu ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021-2022

KYK başvuru sonuçları açıklanan öğrencilerin gözü 3 aylık ödemenin ne zaman yapılacağı sorusunda. Peki KYK 3 aylık ödemeleri ne zaman yapılacak?

2022 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından KYK burs ve kredi ücretinin lisans öğrencilerinde 850 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burs ve kredileri önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz." dedi.

KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK ÖDEME TARİHLERİ

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında

TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,

TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,

TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,

TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.

kaynak:türkgün