26 yıldır aynı okulda ilk günkü aşk ve heyecanla öğrenci yetiştiriyor

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Hüsrevpaşa İlkokulunda görev yapan öğretmen Fatma Ufuk Tuncer, 26 yıldır aynı okulda ilk günkü aşk ve heyecanla öğrenci yetiştiriyor.

EĞİTİM 23.11.2022, 12:12
26 yıldır aynı okulda ilk günkü aşk ve heyecanla öğrenci yetiştiriyor

İpekyolu ilçesine bağlı Hüsrevpaşa İlkokulunda 26 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Fatma Ufuk Tuncer, aynı heyecan ve azimle çocuklara okuma yazma öğretiyor. 1996 yılında başladığı öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini ve bu mesleği yıllardır severek yaptığını anlatan Tuncer, “Öğretmenlik, tamamen gönül işidir. Onu bir kelimeyle, bir cümleyle anlatmak çok zordur.

Öğretmenlik yeri geldiği zaman anne baba, yeri gelir arkadaş olmaktır. En önemlisi de çocukları sevmektir. Eğer severseniz bu işi yapabilirsiniz. Çünkü eğitim çocuğu sevmekle başlar. Öğretmenlik de bir sevdadır, bir tutkudur. En güzel şekilde yapmak insanı her zaman mutlu eder. Yıllar sonra yurdun farklı bölgelerinde, farklı illerinde öğrencilerini vatan için görev başında görmek de mesleğin en güzel tarafıdır” dedi.

Mesleğe başladığı yıllarda okuduğu bir yazının her zaman kendisine yol gösterici olduğunu vurgulayan Fatma Ufuk Tuncer, “İlk başladığım yıllarda okuduğum bir yazı her zaman bana yol gösterici oldu. Bir araştırma sonucunda, yoksul bir bölgede yetişen 200 çocuğun içinde 180 kişinin yurdun farklı yerlerinde başarılı görevlerde oldukları, 20 tanesinin ise öldüğü kanıtlanmış. Araştırma sonucunda o çocukları yetiştiren öğretmene ulaşılmış. Öğretmenin de, ‘Ben onlar için hiçbir şey yapmadım. Sadece ben o çocukları sevdim.

Bu işi de severek yaptım’ dediği bir yazı okudum. Bu yazı hep bana rehber oldu. Ben de mesleğe başladığım günden beri velilerime her zaman şunu söylüyorum. Sizin en kıymetli varlığınızı ben alıyorum. Onu bana emanet ediyorsunuz. Ben onların önce annesi, sonra öğretmeniyim. Ben bu yolda bu mesleğimi yapıyorum. Genç öğretmen arkadaşlarım da bu kutsal mesleğin bir üyesi olarak her zaman öğrencilerini sevsinler. Onlara yol göstersinler. Her çocuğun farklı bir özelliğinin olduğunu ve onun da muhakkak kendine göre geliştirilecek bir yanının olduğunu düşünerek, biraz uğraşarak, biraz da sabır göstererek en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm meslektaşlarının ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladığını da sözlerine ekleyen Tuncer, “Bizler öğretmeniz ve topluma örnek insanlarız. Yıllardır bu okulda çalışarak yüzlerce öğrencimi mezun ettim. Bir grubum ilkokuldan mezun olduğu zaman bir grubum fen liselerine, bir grubum ise üniversite sınavlarına hazırlanıyor, bir grubum da üniversiteyi bitirmiş oluyor.

Bunun yanında mezun ettiğim öğrencilerim doktor, avukat, diş hekimi, eczacı ve öğretmen olarak yurdun her yerinde en güzel şekilde görevlerini yapıyor. Bir öğretmeni gururlandıran, onurlandıran en güzel şey, bu sonucu görebilmektir. Ben hepsine yaşamları boyunca güzellikler diliyorum. Hayatları hep güzel olsun ama onları yetiştiren öğretmenlerini de hatırladıkları zaman, onları ne kadar mutlu ettiklerini de unutmasınlar” diye konuştu.İHA

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