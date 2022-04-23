23 Nisan bugün coşkuyla kutlanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, bugün Van'da coşkuyla kutlanacak. Kent genelinde 10.00-14.45 saatleri arasında düzenlenecek olan 23 Nisan kutlamaları, çocuk korolarından taekwondo gösterilerine, halk oyunları gösterilerinden, atölye çalışmalarına kadar birbirinden özel etkinliklere sahne olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Van Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, Saydı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Ardından, Van Devlet Tiyatrosu'nda Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin açılışıyla devam edecek olan kutlamalar, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, öğrenciler adına konuşma, ilkokul öğrencilerinin halk oyunları gösterisi, şiir, ortaokul öğrencilerinin halk oyunları gösterisi, taekwondo gösterisi, resim, şiir, kompozisyon, koro etkinlikleriyle devam edecek. Daha sonra Emin Paşa Mahallesi'nde bulunan Fidanlık Parkı'nda Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Etkinlikleri programı ile törenler sona erecek.

23 NİSAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Van Bölge Gazetesi