2022- YKS sonuçları açıklandı!

Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı duyurdu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

Son tercih tarihi 5 Ağustos

Adaylar tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

Aygün, “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.” bilgisini paylaştı.

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Ensonhaber