2022 YKS sınavı ne zaman? YKS 2022 başvuru tarihleri

Yoğun maratonda çalışmayı sürdüren öğrencilerin gözü YKS sınavı tarihlerinde peki YKS sınavı tarihi açıklandı mı? Sınav tarihleri belli oldu mu? YKS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

2022 YKS sınavı ne zaman? YKS 2022 başvurusu ne zaman başlayacak?

ÖSYM sınav takvimini açıklamadı. Sınav tarihinin kasım ya da aralık ayı içerisinde olacağı tahmin ediliyor.2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

2022 yılında da sınavın haziran ayında yapılması bekleniyor.