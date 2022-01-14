2022 yılı Ehliyet harç ödemeleri belli oldu İşte fiyatlar!

Ehliyet ve direksiyon sınavlarını geçer not alarak tamamlayan adayların, ehliyetlerini alabilmek için randevu almaları gerekiyor.

Daha sonra ise sürücü adayları, harç ödeme işlemini de tamamlayarak sürücü belgelerine kavuşabiliyor.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.

2022 EHLİYET HARCI

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılında ehliyet fiyatları ise şu şekilde oldu:

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 710,40 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.160,9 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 1.456,TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 2 bin 203.70 TL

EHLİYET ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK

Ehliyet başvurusu için yatırılması gereken ücret bazı banka ve kurumlara yatırılabiliyor. İşte ücreti yatırabileceğiniz bazı yerler:

Vergi daireleri

Anlaşmalı bankalar

Gelir İdaresinin internet vergi dairesi

Geliştirme işlemini yapan bankaların ATM'si

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemi

Ödemenin yapıldığına dair dekontun randevu gününde yanınızda bulunması gerekiyor.

EHLİYET RANDEVUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu yazılı ve direksiyon sınavlarına girerek başarılı olduysanız, online ehliyet randevunuzu aldıktan sonra aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekir.

Kimlik belgesi

Sürücü sertifikası (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor),

Öğrenim belgesi,

Sürücü sağlık raporu,

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı (ödendi dekontu),

1 adet biyometrik fotoğraf,

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan,

Adli sicil belgesi

Kaynak:En son haberler