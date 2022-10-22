2022 öğrenci ulaşım desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilere verilecek ulaşım desteğini açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ulaşım desteğinin detaylarını açıkladı. Şimdi milyonlarca öğrenci ulaşım ödeneğine dair detayları merak ediyor.

ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; 25 yaş altındaki lisans öğrencileri ulaşım desteğinden yararlanabilir. Ulaşım desteği için öğrencinin Türk vatandaşı olması gerekiyor.

2022 ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş - dönüş biletleri devlet tarafından karşılanacak.

2022 yılında bilet başına 500 TL, 2023 yılında ise 750 TL ödenecek.

Böylece, 2022 senesinde öğrenciler 2 bin TL ulaşım desteği alırken, 2023 senesinde 3 bin TL ulaşım desteği alacak.

ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.

ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ulaşım desteği kapsamında ayrılan 300 milyonluk bütçeden, 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemelerin ise ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Habertürk