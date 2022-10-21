2022 KPSS sonuçları açıklandı! Sonuç ekranı için tıkla

Sınava giren memur adaylarının puanları belli oldu. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek.

EĞİTİM 21.10.2022, 13:04
2022 KPSS sonuçları açıklandı! Sonuç ekranı için tıkla

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 KPSS sonuçlarını ilan etti.

KPSS lisans sınavının Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de düzenlenmişti.

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS sonuçları belli oldu
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi.

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46 numaralı sorunun doğru cevabı B olarak düzeltildi
Cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun 'A' olarak verilen doğru cevabının 'B' olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlandı." denildi.

Ensonhaber

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