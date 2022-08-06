2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM yeni KPSS takvimini duyurdu!

SYM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.

YENİ SINAVLAR İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.

SINAV MERKEZI DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK

Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

Haber7