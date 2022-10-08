2022 KPSS Ön Lisans sınavı soru ve cevapları yayınlandın mı?

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen ön lisans mezunları ÖSYM tarafından düzenlenen KPPS’ye girecekler. ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara giriş belgesi ile giriş yapmak zorunlu. Aksi taktirde giriş belgesi yanında bulunmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacaklar. 2022 KPSS ön lisans sınavına katılım gösterecek adaylar ise günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı oturumları için yayımlanan yeni takvim sonrasında, sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 3 Kasım 2022 Perşembe günü açıklanacak.

9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SORU VE CEVAPLARI

https://www.osym.gov.tr/

kaynak:habertürk