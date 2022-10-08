2022 KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Memur olmak isteyen adayların girdiği sınav bugün yapıldı. Adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ekim Pazar günü gerçekleşen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM sayfasından açıklanacak.