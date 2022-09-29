2022-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

EĞİTİM 29.09.2022, 22:08
2022-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava giriş belgeleri erişime açıldı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklertir.

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