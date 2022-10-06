2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav oturumlarının yapılmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki sınav sonuçları hangi gün, saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS ÖABT HANGİ GÜN, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Üç oturum halinde düzenlenecek olan sınav, 10:15'te başlamış olacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik ve Fen Bilimleri sınavında (Alan Eğitimi (15) Alan Bilgisi (60)), olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 150 dakika sürecek. Sınavın ilk oturumu saat 12.45'te sona erecek.

Adaylar, 2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçlarına 21 Ekimde, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilecekler.

kaynak:bölge gündem