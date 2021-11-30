DGS sınavına hazırlık yapan öğrenciler uzun maratonun ardından sınavın ne zaman olacağını merakla bekliyorlar. Peki DGS sınavı hangi tarihler arasında yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar olacak? DGS başvuru ücreti nereden nasıl ödenebilir?

2022 DGS başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

2022 DGS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Dikey Geçiş Sınavı 2022 için henüz net bir tarih açıklanmadı. 2021 yılındaki DGS'de başvurular 21-31 Mayıs tarihleri arasında yapılmış, sınav ise 11 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS, Dikey Geçiş Sınavı'nın kısaltmasıdır. DGS, ön lisans mezunu olanların girebildiği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş imkanı tanıyan bir sınav olmaktadır.

Bir meslek yüksekokulundan ya da açık öğretim ön lisans programından mezun olanlar DGS'ye girebilmektedirler.

Son sınıfta olan öğrenci staj çalışmasını bitirirse de DGS'ye girebilmektedir.

kaynak:bölge gündem