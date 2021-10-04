2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Peki, 2021-YKS Milli Sporcu Yerleştirme kontenjan ve koşulları YKS Milli Sporcu Yerleştirme başvuru tarihleri nedir, tercihler ne zaman alınacak?

Tercihler için son gün! 2021-YKS Milli Sporcu Yerleştirme kontenjan ve koşulları neler? YKS Milli Sporcu Yerleştirme başvuru tarihleri nedir, tercihler ne zaman alınacak?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin resmi internet adresinde YKS Milli Sporcu Yerleştirme başvuru tarihleri ilan edildi. Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için hazırlanan YKS Milli Sporcu Yerleştirme Tercihleri için adaylar "2021-YKS Milli Sporcu Yerleştirme kontenjan ve koşulları YKS Milli Sporcu Yerleştirme başvuru tarihleri nedir, tercihler ne zaman alınacak?" konu başlıklarını araştırıyor.

2021-YKS Milli Sporcu Yerleştirme kontenjan ve koşulları YKS Milli Sporcu Yerleştirme başvuru tarihleri nedir, tercihler ne zaman alınacak?

ÖSYM'nin resmi internet adresinde YKS Milli Sporcu Yerleştirme başvuru ve tercih tarihleri ilan edildi. İlana göre adaylar 28 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Yapılan açıklamada, "2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 28 Eylül-04 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemi, 04 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Başvuruları Merkezimizce kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

kaynak:bölge gündem