Üniversite sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite öğrencileri yurt arayışı içerisine girdi. KYK Yurtları, Yurt tiplerine göre fiyat değişikliği yapıyor. Bu fiyat değişikliği öğrencilerin aklında soru işaretleri yaptı. Peki yurt tiplerine göre fiyat değişikliği neden var? 2021 KYK Yurt Başvuruları Başladı Mı? KYK 1.tip Yurt Nedir? KYK Yurt Tipleri Nedir ?KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

YKS'ye girerek ilk defa üniversiteye girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları başladı. Bununla birlikte KYK yurtlarına dair çeşitli sorular gündeme geldi. Öğrenci adayları yurtlarda belirlenen 1,2,3,4,5 ve 6. tip yurtların ne anlama geldiğini merak ediyor. Bizler de haberimizde "KYK 1.tip yurt nedir? | KYK yurt tipleri nedir 2021?" soru başlıklarına yer verdik.

KYK 1.TİP YURT NEDİR? | KYK YURT TİPLERİ NEDİR 2021?

KYK 1.tip yurt Ücreti ve Depozito açısından en uygun olan yurt tipidir.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.

1.Tip KYK Yurtları 230 TL 314 TL

2.Tip KYK Yurtları 250 TL 342 TL

3.Tip KYK Yurtları 290 TL 396 TL

4.Tip KYK Yurtları 325 TL 444 TL

5.Tip KYK Yurtları 390 TL 533 TL

Kıbrıs KYK Yurtları 500 TL 683 TL

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

kaynak:bölgegündem