Öğrencilerin merakla beklediği KYK burs başvuruları yapıldı hedeflerine ve hayallerine kavuşan ögrenciler şimdide burs başvuru sonuçlarını dört gözle bekliyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021

2021 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan KYK burs sonuçları için henüz bir tarih geçilmiş değil. Geçen yıl 8 Kasım'da sona eren başvurular sonrası sonuçlar 7 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 2021 KYK burs kredi başvuru sonuçlarının 9 Aralık'ta duyurulması bekleniyor. KYK burs kredi sonuçlarının ardından VGM burs başvuru sonuçları da açıklanması bekleniyor.

KYK burs kredisi ne zaman yatacak?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.