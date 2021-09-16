2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Takvime göre 2021- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları açıklandı.

SONUÇLARA ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ULAŞMAK MÜMKÜN

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

SINAV SONUÇ BELGESİ BASILMAYACAK

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

KİTAPÇIKTAKİ HATA DÜZELTİLDİ

15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.

"SONUÇLARIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaparak, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" sözlerine yer verdi.

2021 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (KPSS Lisans / ÖABT) Sonuçları

kaynak:sondakika