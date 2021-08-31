2021 Ek Yerleştirme Nasıl Yapılır? YKS Ek yerleştirmeyi şartları ve detayları

2021 YKS yerleştirmesinin ardından gözler ek yerleştirme tarihine yöneldi. YKS yerleştirmesinde öğrencilerin yüzde 80-85 i kontenjanları doldururken herhangi bir programa yerleşemeyen adayların merakı ek yerleştirme tarihi oldu. Peki kimler ek yerleştirmede tercih yapabilir? 2021 ek yerleştirme nasıl yapılır?

Üniversite kaydı yapılmazsa ek yerleştirme yapabilir miyim?

Bir üniversiteye yerleşen adaylar ek tercih yapamıyor. 2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Özetle YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır? Üniversite ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Açıklanan tarihlerde YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

Ek yerleştirmenin en önemli kriteri şudur: Genel yerleştirmede bir bölümün kontenjanı dolmamışsa ek yerleştirmede aynı kriterdeki öğrenciler tercih yapabilir. Bölümün kontenjanı dolmuş ancak kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle kontenjan açılmışsa, genel yerleştirmede en son yerleşen adayın üstünde puanı olan öğrenciler o bölümü tercih edebilir.

Hangi bölüm YKS ek yerleştirme alımı yapılacak?

ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzunu açıklar açıklamaz YKS ek tercih tarihinin yanından YKS ek yerleştire boş kontenjanları, YKS 2021 ek yerleştirme puanları ile YKS ek yerleştirme hangi bölümlere tercih yapılacağı da netlik kazanmış olacak. Ancak adaylar geçmiş yıllara olduğu gibi sayısalda tıp, diş hekimliği, bilgisayar mühendisliği gibi dalların ön planda olduğuna şahit olduk. Sözelde özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği gibi dallar revaçta. Eşit ağırlıklı puan türünde hukuk, sınıf öğretmenliği, yönetim bilişim sistemleri ölümlerine ek yerleştirme daha çok tercih edileceği beklenilmekte.

2021 YKS ek yerleştirme TYT AYT baraj puanı kaça düştü?

2021 YKS ek tercihinde bulunacak adaylar YKS ek yerleştirme TYT, AYT baraj puanı kaç olacağını da merak etmekte. YKS ek yerleştirme puanına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." müjdesini vermişti.