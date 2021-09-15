2021 Diyanet Vakfı burs başvurusu sonuçları açıklandı mı? Diyanet Vakfı burs başvuru nasıl yapılır? Diyanet Vakfı burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

Üniversite kazanan öğrencilerin en merak ettiği üniversite bursları bu günlerde en güncel konu olarak gündemde. Türkiye Diyanet Vakfı her sene olduğu gibi bu sene de yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Diyanet Bakanlığı burs başvuru ve burs başvuru sonuçları hakkında yoğun bir arama var. Diyanet Vakfı burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Diyanet Vakfı burs başvuruları ne zaman başladı? Diyanet Vakfı burs başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Diyanet Vakfı burs başvuruları için aranan şartlar neler?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Diyanet Vakfı tarafından verilen 2021 bursu için başvurular da başladı. Diyanet Vakfı burs başvuru sonuçları ve Diyanet Vakfı burs başvurusu nasıl yapılır? sorularına cevap aranıyor. Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler Diyanet bursu almaya hak kazanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2021 yılı ikinci kabul dönemi burs programlarına başvurular başladı ve başvuru süresi 13 Eylül tarihinden 19 Eylül'e kadar uzatıldı.

DİYANET VAKFI BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs başvurusu yapmak için öncelikle “Diyanet Bursları Yönetim Sistemi”ne (DBYS) üye olmanız ve bu üyeliği aktif hale getirmeniz gerekmektedir.

Üyelik, tamamen ücretsiz olup yaklaşık 2 dakika sürmektedir.

Üye olurken verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, burs programlarına kabul edilmeniz açısından önemlidir.

diyanet

Sisteme yüklenecek tüm belgeleriniz hazır olduğunda, bir burs başvurusu için gerekli süre, yaklaşık 20 ila 40 dakika arasındadır.

Size uygun burs programını DBYS üzerinde oturum açtıktan sonra gelen sayfada bulabilirsiniz.

Başvurular hakkında daha detaylı bilgi için lütfen https://diyanetburslari.tdv.org web sayfasını ziyaret ediniz.

Diyanet Bursları Yönetim Sistemi; Firefox, Google Chrome, Safari 5 ve üstü, Microsoft Edge, Internet Explorer 8 ve üstü sürümlerinde çalışır.

İLAHİYAT AKADEMİ BURS ŞARTLARI

Programın açıldığı üniversitelerde İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinde öğrenim görüyor olmak,

Vakıfça belirlenen barınma yerlerde barınma şartını kabul etmek.

Mülakatta başarılı olmak,

22 yaşından gün almamış olmak,

T.C. vatandaşı olmak,

Mülakat neticesinde, programın açılması için grup oluşturacak asgari öğrenci sayısının içinde olmak,

Birinci öğretimde, örgün ve lisans programında öğrenim görüyor olmak,

Tercihen Hazırlık ve birinci sınıfta öğrenim görüyor olmak,

Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

ÖZEL DESTEK AKADEMİ BURS ŞARTLARI

Hazırlık sınıfı veya 1. sınıfta öğrenim görüyor olmak.

Eğitim Düzeyi Lisans Olmak

2021 – Özel Destek Akademi / Tıp, Mimarlık, Mühendislik, Hukuk, Öğretmenlik bölümlerinde öğrenim görüyor olmak

2021 Özel Destek Akademi / Programın Açıldığı İllerde Öğrenim Görüyor Olmak

Bekâr olmak (evli olmamak)

TC Vatandaşı Olmak

LİSANSÜSTÜ İLAHİYAT AKADEMİ BURS ŞARTLARI

Yüksek lisans adayları için:

26 Yaşından Küçük Olmak

Eğitim Düzeyi Yüksek Lisans Olmak

Halen Öğrenim Görüyor Olmak (Mezun Değil)

TDV Eğitim Koordinatörlüklerinin Bulunduğu İllerde Öğrenim Görüyor Olmak

Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, Kayseri, Kayseri

TC Vatandaşı Olmak

ADAYLARIN PROGRAMA KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DA AYRICA SAĞLAMASI GEREKECEKTİR.

Öğrenim görmesine engel bir sağlık problemi olmamak,

Öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,

Öğrenim hayatı boyunca disiplin cezası almamış veya hüküm giymemiş olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor olmak.

Doktora adayları için:

30 Yaşından Küçük Olmak

Eğitim Düzeyi Doktora Olmak

Halen Öğrenim Görüyor Olmak (Mezun Değil)

TDV Eğitim Koordinatörlüklerinin Bulunduğu İllerde Öğrenim Görüyor Olmak

Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, Kayseri, Kayseri

TC Vatandaşı Olmak

ADAYLARIN PROGRAMA KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DA AYRICA SAĞLAMASI GEREKECEKTİR.

Öğrenim görmesine engel bir sağlık problemi olmamak,

Öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,

Öğrenim hayatı boyunca disiplin cezası almamış veya hüküm giymemiş olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor olmak.

İMAM HATİP MEZUN DESTEK BURS ŞARTLARI

Birinci öğretimde ve lisans programında öğrenim görüyor olmak,

TDV il eğitim koordinatörlüklerinin bulunduğu illerde (Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri, Konya) kendi imkânı ile üniversitede öğrenim görüyor olmak

Ortaöğretimden 70 ve üzerinde not ortalaması ile mezun olmak,

Hazırlık eğitiminde başarılı olmak,

Her hangi bir sebeple okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmak veya okulla ilişiği kesilmemiş olmak,

Devamsızlık nedeniyle herhangi bir dersten başarısız olmamak,

Türkiye Bursları (YTB) kapsamında olmamak