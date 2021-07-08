2021 DGS kontenjanları DGS puanı ile öğrenci alan bölümler 2021 DGS taban puanları kaç? DGS puan hesaplama nasıl yapılacak?

Hangi üniversite hangi bölüme DGS puanı ile alıyor? 21 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvuruların alındığı 2021 DGS sınav giriş yerleri 1 Temmuz itibariyle erişime açıldı. ÖSYM tarafından açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınavına girecek olan adaylar 2021 yılı DGS taban puanları ve kontenjanlarını sorguluyor. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

DGS puan hesaplama nasıl yapılacak?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

DGS taban puanları kaç?

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. İşte ÖSYM DGS taban puanları, kontenjanları:yeniakit