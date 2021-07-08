2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. ÖSYM yaptığı açıklamada, “25 Haziran – 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.” denildi. yeniakit