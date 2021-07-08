2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
25 Haziran – 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 YDUS ek yerleştirme işlemleri sonrası adaylar 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını sormaktaydı. ÖSYM’den yapılan son dakika açıklamasında YDUS ek yerleştirme sonuçları için beklenen açıklamayı yaptı.
EĞİTİM 08.07.2021, 14:17
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