1.sınıf anasınıfı kayıtları başladı mı? Okul kayıtları başladı mı?

Temmuz ayıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, e kayıt işlemlerinin yapıldığını açıkladı. Böylece vatandaşlar anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıf için çocuklarının hangi okula gideceğini online olarak öğrenebiliyor. Peki, kayıt sorgulama nasıl nereden yapılır?

1.sınıf anasınıfı kayıtları başladı mı? E Okul MEB okul sorgulama ekranı

E Okul ile E devlet sistemleri entegre edildi. Bu sebeple artık veliler ister e okul isterlerse e devlet üzerinden sorgulama işlemi yapabilir. Veli sisteme kendi TC kimlik numarası ve e devlet şifresiyle giriş yapabiliyor. Açılan ekranda öğrencinin kayıt olacağı okul yer alıyor.

Okul kayıtları için veliler, öğrencinin e kayıt işlemenin yapıldığı okula gidebilir. Okullarda genellikle kayıt formu ve gerekli belgelerin listesi verildikten sonra işlemler temmuz ayının son haftasına bırakılıyor. Velilerden; fotoğraf, fatura (doğalgaz, su ya da elektrik) ve bazı okullar kırtasiye malzemesi talep ediyor.yeniakit