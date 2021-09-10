15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları ne kadar?
2021 yılı ocak ayında 20 bin öğretmen atamasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, atanamayan öğretmenlere 15 bin yeni atama olacağı müjdesini vermişti. Erdoğan’ın 15 bin öğretmen ataması yapılacağı haberinden sonra atanamayan öğretmenlerin en çok sorduğu soru “15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı ve kontenjanları ne kadar olacak?” yönünde.
15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları ne kadar?
2021 yılı ocak ayında 20 bin öğretmen atamasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, atanamayan öğretmenlere 15 bin yeni atama olacağı müjdesini vermişti. Erdoğan’ın 15 bin öğretmen ataması yapılacağı haberinden sonra atanamayan öğretmenlerin en çok sorduğu soru “15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı ve kontenjanları ne kadar olacak?” yönünde.
20 bin öğretmen atamasından sonra atanamayıp, atama bekleyen binlerce öğretmen 40 bin atama talep ediyordu.
Sevindirici haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan Sevindirici haberi sosyal medya üzerinden "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." cümlelerle duyurdu. Erdoğan’ın 15 bin öğretmen ataması Atanamayan öğretmenlerde büyük heyecan yarattı. Cumhurbaşkanının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamadan sonra atanamayan öğretmenlerin aklına takılan soru hangi branştan kaç öğretmen ataması olacağı yönünde. Peki 15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı ve kontenjanları ne kadar?
Öğretmen atamaları branş dağılımı ve kontenjanlar ne kadar olacak?
MEB Personel ’de yayınlanan habere göre 15 bin öğretmen atamasının tahmini branş ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olacak.
Sınıf Öğretmenliği 2165
İngilizce 1148
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085
Özel Eğitim 1876
İlköğretim Matematik Öğr. 800
Okul Öncesi Öğrt 800
Türkçe 750
PDR 550
Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680
Beden Eğitimi 500
Sosyal Bilgiler 450
Matematik 400
Türk Dili ve Edebiyatı 390
Bilişim Teknolojileri 390
İ.H.L. Meslek Dersleri 365
Görsel Sanatlar 302
Müzik 300
Arapça 258
Fizik 275
Kimya 210
Tarih 180
Almanca 170
Coğrafya 150
Felsefe 120
Biyoloji 65
DİĞER BRANŞLAR 65
Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55
Teknoloji ve Tasarım 50
Muhasebe ve Finansman 30
Giyim Üretim Teknolojisi 30
Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20
Sağlık/Hemşirelik 10
Tekstil Tek./Tekstil 15
El San.Tek./El Sanatları 15
Kuyumculuk Teknolojisi 15
Harita-Tapu-Kadastro/ 15
Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15
Adalet 15
Halkla İlişkiler ve Org 15
Mobilya ve İç Mekan Tas. 15
El San.Tek./Nakış 15
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8
Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6
Sağlık Bilgisi 6
Gıda Teknolojisi 9
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 9
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 6
Sanat Tarihi 9
Denizcilik/Gemi Yönetimi 7
Sağlık/Sağlık Hizmetleri 9
Yenilenebilir Enerji Tek. 8
Endüstriyel Otomasyon Tek 7
Metal Teknolojisi 6
Seramik ve Cam Teknolojisi 6
Konaklama ve Seyahat Hiz. 5
Büro Yönetimi 3
Radyo-Televizyon 1
Ulaştırma Hizmetleri 1
Yiyecek İçecek Hizmetleri 1
Motorlu Araçlar Teknolojisi 1
15 bin öğretmen atama başvuru şartları neler?
15 bin öğretmen atamaları başvuru şartları hakkında henüz bir şey paylaşılmadı.
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|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
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|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0