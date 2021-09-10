15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları ne kadar?

2021 yılı ocak ayında 20 bin öğretmen atamasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, atanamayan öğretmenlere 15 bin yeni atama olacağı müjdesini vermişti. Erdoğan’ın 15 bin öğretmen ataması yapılacağı haberinden sonra atanamayan öğretmenlerin en çok sorduğu soru “15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı ve kontenjanları ne kadar olacak?” yönünde.

20 bin öğretmen atamasından sonra atanamayıp, atama bekleyen binlerce öğretmen 40 bin atama talep ediyordu.

Sevindirici haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan Sevindirici haberi sosyal medya üzerinden "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." cümlelerle duyurdu. Erdoğan’ın 15 bin öğretmen ataması Atanamayan öğretmenlerde büyük heyecan yarattı. Cumhurbaşkanının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamadan sonra atanamayan öğretmenlerin aklına takılan soru hangi branştan kaç öğretmen ataması olacağı yönünde. Peki 15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı ve kontenjanları ne kadar?

Öğretmen atamaları branş dağılımı ve kontenjanlar ne kadar olacak?



MEB Personel ’de yayınlanan habere göre 15 bin öğretmen atamasının tahmini branş ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olacak.

Sınıf Öğretmenliği 2165

İngilizce 1148

Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085

Özel Eğitim 1876

İlköğretim Matematik Öğr. 800

Okul Öncesi Öğrt 800

Türkçe 750

PDR 550

Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680

Beden Eğitimi 500

Sosyal Bilgiler 450

Matematik 400

Türk Dili ve Edebiyatı 390

Bilişim Teknolojileri 390

İ.H.L. Meslek Dersleri 365

Görsel Sanatlar 302

Müzik 300

Arapça 258

Fizik 275

Kimya 210

Tarih 180

Almanca 170

Coğrafya 150

Felsefe 120

Biyoloji 65

DİĞER BRANŞLAR 65

Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55

Teknoloji ve Tasarım 50

Muhasebe ve Finansman 30

Giyim Üretim Teknolojisi 30

Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20

Makine Tek./Makine ve Ka. 30

Sağlık/Hemşirelik 10

Tekstil Tek./Tekstil 15

El San.Tek./El Sanatları 15

Kuyumculuk Teknolojisi 15

Harita-Tapu-Kadastro/ 15

Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15

Adalet 15

Halkla İlişkiler ve Org 15

Mobilya ve İç Mekan Tas. 15

El San.Tek./Nakış 15

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15

Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8

Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6

Sağlık Bilgisi 6

Gıda Teknolojisi 9

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 9

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 6

Sanat Tarihi 9

Denizcilik/Gemi Yönetimi 7

Sağlık/Sağlık Hizmetleri 9

Yenilenebilir Enerji Tek. 8

Endüstriyel Otomasyon Tek 7

Metal Teknolojisi 6

Seramik ve Cam Teknolojisi 6

Konaklama ve Seyahat Hiz. 5

Büro Yönetimi 3

Radyo-Televizyon 1

Ulaştırma Hizmetleri 1

Yiyecek İçecek Hizmetleri 1

Motorlu Araçlar Teknolojisi 1

15 bin öğretmen atama başvuru şartları neler?

15 bin öğretmen atamaları başvuru şartları hakkında henüz bir şey paylaşılmadı.

