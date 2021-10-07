140 ve üstü alan öğrencilerin aldıkları puanla hangi bölümlere girebiliri merakında..YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercihler başladı. İkinci ek tercih içinse araştırmalara başlandı. Bununla birlikte, "140 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021?

140 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021? 140- 150- 180- 200- 250 puanla 2 yıllık üniversiteler2021 140- 150- 180- 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercihler başladı. Ancak, ek tercihlerin ardından ikinci ek tercih yapacak olan adaylar hala beklemede. Bununla birlikte "140 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021? 140- 150- 180- 200- 250 puanla 2 yıllık üniversiteler2021|140- 150- 180- 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" soruları merak ediliyor. Haberimizde konuya ilişkin detaylara yer verdik.

140 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında YKS baraj puanlarının düşürülmesi gerektiği konusu üzerinde YÖK'e çağrıda bulunmuştu. Erdoğan'ın cümleleri ardından harekete geçen YÖK baraj düşürme çalışmalarını tamamlayıp yeniden Cumhurbaşkanı'nın onayına sundu. Erdoğan'ın onay vermesiyle baraj puanları 10 puan birden düşürüldü. Haliyle barajı geçemeyen adaylar yeniden taban puanı en düşük üniversiteleri araştırmaya başladı. Bizler de ayrıntılara haberimizde yer verdik.

140 PUANLA ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ 2021? 140- 150- 180- 200 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

İkinci ek tercih bekleyen adaylar, 140 puan ile hangi bölümleri tercih edebileceklerini araştırıyor. Tercih yapacak üniversite adayları TYT ve AYT puanlarına göre istedikleri bölümleri yazacaklar. "İkinci ek yerleştirme" sürecinde düşürülen baraj puanlarla tercihler bu süreçte yapılabilecek. Daha önce yapılan duyuruya göre devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu.

YKS'de düşürülen baraj puanları 2. ek tercihlerde geçerli olacak. Üniversite bölümleri kontenjanları ve taban puanları 2021 YKS ek tercih kılavuzunda yayınlanacak. Normal tercih kılavuzunda ise öncesinde açıklanan baraj puanları ve bölümler yer alıyor. YKS tercih kılavuzu güncellendikçe aşağıdaki linkten erişebileceksiniz.

kaynak:bölge gündem