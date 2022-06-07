12'nci sınıf öğrencilerinin devamsızlıkları silinecek mi? Bakan Özer'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Özer, merak edilenleri açıkladı. Özer, 12'nci sınıfların devamsızlıktan dolayı sınıfta bırakılmayacağı müjdesini verdi. Özer, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi de duyurdu, öğretmenlere de müjde verdi.

EĞİTİM 07.06.2022, 12:04
12'nci sınıf öğrencilerinin devamsızlıkları silinecek mi? Bakan Özer'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(LGS) Bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok. Bu çok önemli. 30 Haziran'da sonuçları ve yerleştirme kılavuzlarını açıklayacağız. 

LİSE SON ÖĞRENCİLERİNİN DEVAMSIZLIĞI SİLİNECEK Mİ? 

12. sınıf öğrencileri sıkıştırıyordu beni. Bildiğiniz gibi Kovid-19 sürecinden geçtik. Bu dönemde çok başarılı süreç yönetimi oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz.

İlk defa buradan açıklıyorum: 12'nci sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız.

Öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 60'ı kadın. Türkiye, son 19 yılda eğitimin önündeki engelleri kaldırdı. Öğrenci sayısını artırabilirsiniz ama derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltamazsanız kaliteyi yakalayamazsınız. Türkiye, öğrenci sayısını artırırken o oranı da ideal seviyeye yaklaştırdı.

MESLEK LİSELERİNDEKİ SON DURUM

Türkiye katsayı uygulamasından sonra meslek liseleriyle ilgili çok ciddi travma yaşadı. Meslek liseleri insan kaynağını yetiştiremez hale geldi. Akademik olan başarısız olan öğrencileri okulda kümelediği için, başarısızlık oranı görülmemiş seviyeye geldi. Mesleki eğitimdeki üretim kapasitesi 200 milyonluk bantlardan 1 milyon 162 milyona çıktı. Öğrencilerimiz yüzde 55 oranında pay aldılar. Bir taraftan kaliteli eğitim alırken bir taraftan cebine para giriyor. Meslek liselerindeki öğrencilerin profili değişmeye başladı. 

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik.Ara tatilleri çok düşündük. Bir değişikliğe gitmedik.

MATEMATİK SEFERBERLİĞİ

Matematik seferberliğini yapmıştık ama çok daha gideceğimiz mesafe var. Çok ciddi bir iyileşme görüyoruz ama istediğimiz düzeyde değil. Başlangıç evrelerinde oyun kıvamında zevk alabilecekleri bir mekanizmaya dönüştürmek istiyoruz.

Haber7

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