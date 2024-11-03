Ege Denizi'nde Korkutan Sarsıntı

Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenirken, derinliği ise 6.45 kilometre olarak kaydedildi.Deprem, yerel saatle 20:03'te meydana geldi ve sarsıntı, birçok kişi tarafından hissedildi. Ancak, yaşanan bu olayla ilgili olarak can veya mal kaybı olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, bu da halkın endişesini artırdı.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Ege Denizi'nde meydana gelen bu korkutucu depremin ardından, yetkililer tarafından durumun değerlendirilmesi ve yaşanan olaya dair resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Halk, olası hasar ve can kaybı hakkında bilgi almak için resmi kaynaklardan gelen haberleri takip ediyor.