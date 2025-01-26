Her gün çok sayıda kişi, telefon dolandırıcılarından mesaj alıyor.

En yaygın dolandırma yöntemi olarak telefon dolandırıcılarının kendilerini polis, asker, savcı, hakim olarak tanıtması geliyor.

Yetkililer tarafından yapılan 'Savcı, hakim, asker, polis sizden para istemez' uyarılarıyla çok sayıda vatandaş dolandırılmaktan kurtulurken bazıları da bu tuzağa düşüyor.

DOLANDIRICILAR TEKNOLOJİYİ ETKİLİ KULLANIYOR

Ancak telefon dolandırıcıları artık sıradanlaşan bu yöntemin yerine sürekli yenilerini ekliyor.

Öyle ki buldukları yöntemlerle teknolojiyi de kullanarak vatandaşları kandırmaya devam ediyorlar.

HÜKÜMET YENİ TEDBİRLERİ DEVREYE ALIYOR

Emniyet güçlerinin operasyonları sürerken, hükümet dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye almaya hazırlanıyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesinde, bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin mevzuatta yer hükümlerin, suçla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

EFT VE HAVALEDE YENİ DÖNEM

Buna göre alınacak önlemlerden biri de EFT ve havale sisteminde olacak.

Sistemin daha güvenlikli bir hale getirilmesi bekleniyor.

Örnek olarak havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

ALINACAK TEDBİRLER

İnternet veya telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şöyle:

- Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek. Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.

KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLU OLACAK

- Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

- Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.

- İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak.

BANKA ONAYINDAN SONRA İKİNCİ BİR DOĞRULAMA

- Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.

- Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak eft, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

- Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.