Başladığınızın 3. ayında yoğun bakıma kadar gidebilecek problemlerle karşılaşma riskiniz var. Akciğer kanserini tetiklediği gösterildi, diğer organ kanserlerine de yol açabilecek hücre değişiklikleri yaptığını biliyoruz. Üstelik e-sigarada bu süreç çok daha hızlı gelişiyor. Yani bugün 12-13 yaşında sigara içmeye başlamış bir çocuk, 20 yaşında rahatlıkla kötü huylu hastalıklar da dahil çok ciddi sorunlarla karşılaşabilir' dedi.

'Sigarayı bırakmak için kullanıyorum' veya 'Sigaradan daha az zararlı' gibi gerekçelerle son 10 yıldır dünyada ve ülkemizde salgın gibi yayılan elektronik sigara kullanımı, ilkokul çağlarına kadar indi. Future Healthcare Konferansı Danışma Kurulu toplantısına katılan Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı ve gelecek dönem başkanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Demirören Haber Ajansı’na konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

E-sigara veya e-tütün ürünleri için yaratılan 'Sigaradan daha az zararlı' veya 'Sigarayı bırakmak için bir yöntem' algısının tehlikelerine dikkat çekerek üstelik dumansız olduğu için, sigaraya nazaran çok daha geniş bir kullanım alanı bulabildiğini kaydetti. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, 'Ülkemizde çok ciddi bir durumda olan ve gitgide artan e-tütün ürünleri, e-sigara problemi var. Ne yazık ki ilkokullara kadar inmiş durumda. Üstelik bu yetmiyormuş gibi sigarayla ilgili toplumun bir bilgisi var. Sigaradan uzaklaştırmak için farklı isimler kullanarak bu çocukların ilgisini çekecek noktaya getiriyorlar' dedi.

'UÇAKTA İÇEN DAHİ GÖRDÜM'

Kullanımının yasak olduğu yerlerde dahi dumansız olması nedeniyle e-sigaranın kolaylıkla kullanıldığına işaret eden Prof. Dr. Çuhadaroğlu, 'Hakikaten şaşkınlık içindeyim. Son bir ayda yaptığım uçak yolculuklarının ikisinde, uçağın içerisinde elektronik sigara yasak olmasına rağmen dumanı olmadığı için, arkamda içildiğini gördüm. Kokusunu anlayabiliyorsunuz' dedi.

E- sigara içinde uyuşturucu madde sınıfında yer alan Cannabis (esrar) yaprağı da konabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çuhadaroğlu, 'Üzülerek söylüyorum bizim ülkemizde de o bildiğiniz ürünün yaprağını koyup bilerek ya da bilmeden bunu satan insanlar var. Türkiye'de internetten satın alabiliyorsunuz, çeşitli ot ürünlerinin esanslarını. Tütün ürünü satılan bir yerde en ön sıralarda yasak olmasına rağmen rahatlıkla bu ürünleri satın alabiliyorsunuz. Okul önlerinde yasak olmasına rağmen farklı tezgahlar içerisinde bunları alabiliyorsunuz' diye konuştu.

'ÜÇ AY İÇİNDE YOĞUN BAKIMLIK OLABİLİRSİNİZ'

E-sigaranın zararlarıyla ilgili bilimsel verilerin de artık çok bariz bir şekilde ortaya çıkmaya başladığının altını çizen Prof. Dr. Çuhadaroğlu, şu uyarılarda bulundu: 'Bundan 5-6 yıl önce sorduklarında, sadece ‘Çok zararlı, kimyasal zatürre, astım yapabilir, akciğerimizde solunum yetmezliği yapabilir’ diyerek, kanserle ilgili veriler bekliyoruz diyorduk. Artık o veriler de var; kanser de yapabiliyor.

Üstelik sigaradan çok daha hızlı yol açıyor bu tablolara. Sigarada belli bir süre gerekirken, e-sigarada başladığınızın üçüncü ayında yoğun bakıma kadar gidebilecek problemlerle karşılaşma riskiniz var. E-tütün ürünlerinin hepsini söylüyorum. Çünkü sadece o çubuk olarak içilen değil, artık bunun nargilesi de çıktı. E- tütün ürünleri çok hızla akciğere zarar veriyor. Akciğerin kendisine zarar veriyor, solunum yetmezliğine yol açıyor, zarına zarar veriyor. Pnömotoraks dediğimiz akciğerde hava kaçağına yol açıyor. Bunların ötesinde, akciğer kanserini tetiklediği de gösterilşmiş durumda.

Diğer organ kanserlerine yol açabilecek hücre değişiklikleri yaptığını biliyoruz. Kemik iliğini bozduğu için kan kanseri için zemin hazırlayacak sonuçlara yol açtığını biliyoruz. Sigarada da bütün bu kanser riskleri var ama bu, belli bir zamana alıyor. E-sigarada bu süreç çok daha hızlı. Yani bugün 12-13 yaşında sigara içmeye başlamış bir çocuk, 20 yaşında rahatlıkla kötü huylu hastalıklar da dahil çok ciddi sorunlarla karşılaşabilir' dedi.

AVRUPA’DA DA SATIŞININ YASAKLANMASI GÜNDEMDE

Avrupa'da e-sigara satışının serbest olmasının tartışılmaya başladığı ve buna yönelik önlemlerin masada olduğunu belirten Prof. Dr. Çuhadaroğlu, 'Avrupa’nın ortalama sigara içme oranının 2 katı sigara içiliyor bizim ülkemizde. Oradaki satış serbestisiyle bizdeki durumu çok karşılaştırmamak gerekir. Ben çok yakın zamanda Avrupa Solunum Birliği Kongresindeydim. Savunuculuk grupları Avrupa Birliği'ni bu konuda bilgilendiriyor ve AB bunların kısıtlanmasına yönelik farklı önlemler almaya halihazırda hazırlanıyor' dedi.

'ÖZEL DUMAN DEDEKTÖRLERİ ÜRETİLDİ'

ABD’de okullarda tuvaletlere e-sigara dedektörleri yerleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çuhadaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: 'Bu ürünler dumansız olarak anılıyorlar. Doğal olarak standart duman dedektörleri bunları algılamıyor. Bunlara özgü dedektörler de üretildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyalet okullarına bu dedektörlerden yerleştirilmeye başlandı. En yaygın satış ve kullanımı nerede başladı ? Amerika'da başladı.

İlk zararı görüp önlemi alan da Amerika. Lobiler bunların satışını da serbestleştirmeye çalışıyor. Bağımlılık yapmasa, insanları bunlara alıştırıp niye sürekli satmaya uğraşsınlar? Bu ürünleri zaten halihazırda sigara üreten firmalar üretiyor. Adamlar öyle bir ürün çıkartıp sigara bırakmanıza yardımcı olmak isterler mi? Sigarayı bırakıp buna bağımlı olmanız için çaba gösteriyorlar.Biz daha başlamadan o yanlışa düşmemeliyiz'