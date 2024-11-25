Son yapılan güncelleme ile birlikte e-devlet'te bir çok şey daha kolay olacak. Vatandaşlar, Kira Sözleşmesi İşlemleri, Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Çocuğunuz Adına), Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Milli Park İhlalli Geçiş Bilgileri ve Yarım Çalışma Ödeneği Başvurusu ve Başvuru Sorgulama sistem üzerinden yapılabilecek. İşte, e-Devlete yeni eklenen özellikler...

Binlerce işlemin çevrim içi yapılabildiği e-Devlet uygulamasına birçok ek özellik getirildi.

İşte, e-Devlete yeni eklenen özellikler...

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) MİLLİ PARK İHLALLİ GEÇİŞ BİLGİLERİ SORGULAMA

HGS'nin kurulu olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı milli parklara yapılan ziyaretler sonucunda yasal süresinde olup henüz tahsil edilmemiş geçişler ile ihlalli geçiş bilgilerinin sorgulanmasıdır.

KİRA SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

Bu hizmeti kullanarak; sahibi / hissedarı olduğunuz taşınmazlar için kira sözleşmesi oluşturabilir, kiracı veya kefil olarak hazırlanan kira sözleşmelerine onay verebilirsiniz. Bu hizmet gerçek kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmeleri için hazırlanmıştır. İşlem tarafları arasında tüzel kişi bulunması halinde bu hizmet sunulamayacaktır.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VE BAŞVURU SORGULAMA

Bu hizmeti kullanarak, yarım çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilir, başvuru durumunuzu takip edebilir ve ödeme planınızı görüntüleyebilirsiniz.

ARAÇ PLAKASINA YAZILAN CEZA SORGULAMA (ÇOCUĞUNUZ ADINA)

Bu hizmeti kullanarak, 18 yaşından küçük çocuğunuz adına tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.