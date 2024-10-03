Green Card Başvurusu Hakkında Temel Bilgiler

Başvurular tamamen ücretsiz olup, herhangi bir ücret ödemenin şansınızı artırmadığını belirtmekte fayda var; sürecin rastgele olması, başvuru zamanının önemsiz olduğunu gösteriyor.

Başvuru Adımları ve Gereklilikler

Başvuru için gerekli olan bazı temel şartlar arasında 18 yaşından büyük olma ve en az lise mezunu olma gerekliliği bulunuyor; eğer lise diplomanız yoksa, son beş yıl içinde eğitim veya deneyim gerektiren bir işte iki yıl çalışmış olmanız gerekiyor.

Eş ve Çocukların Durumu

Evli olan başvuru sahipleri, eşlerini ve 21 yaş altındaki çocuklarını başvuru sürecine eklemelidir; ancak bu durumun başvuru sırasında doğru bir şekilde belirtilmesi kritik önem taşıyor.

Fotoğraf ve Dil Gereksinimleri

Başvuruda kullanılacak fotoğrafın güncel ve belirlenen standartlara uygun olması gerekirken, İngilizce dil şartı aranmamaktadır; bu, birçok kişi için süreci daha erişilebilir hale getiriyor.

Onay Numarası Saklanmalı

Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı, zira bu numara başvuru sonucunu öğrenmek için gereklidir; eksiksiz doldurulması gereken formda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise İngilizce karakter düzenidir.

Başvuru Süreci: Adım Adım

Başvuru işlemleri yalnızca dvprogram.state.gov adresi üzerinden yapılmakta olup, ekranda üç adet buton bulunmaktadır; ilk buton başvuru şartlarına dair ayrıntılı bilgiler sunan PDF dosyasına yönlendirirken, ikinci buton fotoğraf yükleme talimatlarını içermektedir.

Sonuçları Takip Etme

Başvuru tamamlandıktan sonra, Submit butonuna tıklanarak işlemler sonlandırılır ve verilen Confirmation Number ile sonuçlar takip edilebilir; dikkat edilmesi gereken önemli bir detay ise soyadı ve ad girerken "No Middle Name" kutucuğunu işaretlemektir.