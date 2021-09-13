TALİBAN'DAN KADIN VE ERKEK AYRIŞTIRMASI
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçirmesinden sonra ayrıştırıcı eğitim sistemine başladı. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı sınıflarda eğitim görmeye başlayacak. Yetkilierden gelen açıklamalara göre kadın ve erkek islam dinine göre giyinip eğitimine ayrı ayrı sınıflarda devam edecek .
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçirmesinden sonra ayrıştırıcı eğitim sistemine başladı. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı sınıflarda eğitim görmeye başlayacak. Yetkilierden gelen açıklamalara göre kadın ve erkek islam dinine göre giyinip eğitimine ayrı ayrı sınıflarda devam edecek .
TALİBAN 'DAN ÖNCE NASILDI ?
Taliban sadece bir gün içerinde Afganistan 'ın tüm dengesini değiştirdi . Kadınların yaşamı üzerinde büyük değişimlerin yaşandığı Afganistan'da bir gün öncesinde ; Giyim ve kuşam , sosyal yaşam,eğitim gibi birçok konuda değişime gitti . Bu değişim içerisinde en çok sosyal ve ekonomik haklarından mahrum bırakılanlar kadınlar oldu.
KADINLARI NELER BEKLİYOR ?
Afganistan' da Kadın eğitim oranı hala çok düşük Taliban kon trolü sonrası ise ne olacağı ise akıllarda büyük bir soru işareti .
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