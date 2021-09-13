TALİBAN'DAN KADIN VE ERKEK AYRIŞTIRMASI

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçirmesinden sonra ayrıştırıcı eğitim sistemine başladı. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı sınıflarda eğitim görmeye başlayacak. Yetkilierden gelen açıklamalara göre kadın ve erkek islam dinine göre giyinip eğitimine ayrı ayrı sınıflarda devam edecek .

TALİBAN 'DAN ÖNCE NASILDI ?

Taliban sadece bir gün içerinde Afganistan 'ın tüm dengesini değiştirdi . Kadınların yaşamı üzerinde büyük değişimlerin yaşandığı Afganistan'da bir gün öncesinde ; Giyim ve kuşam , sosyal yaşam,eğitim gibi birçok konuda değişime gitti . Bu değişim içerisinde en çok sosyal ve ekonomik haklarından mahrum bırakılanlar kadınlar oldu.

KADINLARI NELER BEKLİYOR ?

2001 yılında Taliban yönetimin'de olan Afganistanda okulan giden kadın sayısı sıfır iken erkek öğrenciler eğitimine devam edebiliyordu. Şimdi ise perde ile bir ayırma söz konusu iken sınıfların tamamen ayrılması endişeleri beraberınde getiriyor . Kadınlar tekrar 2001 yılına geri dönüp evlere hapsedilip, kırbaçlanma korkusu ile karşı karşıya yaşamak zorunda kalıyor . Talibanın iktidardan uazklaşması sonucu ise büyük ilerleme kat edilmişti .Dünya Bankası verilerine göre 2012'ye gelmeden okula giden kız çocukların sayısı 3 milyona çıktı, okula kayıtlı kız ve erkek çocukların toplam sayısı da 7.8 milyon oldu.

Afganistan' da Kadın eğitim oranı hala çok düşük Taliban kon trolü sonrası ise ne olacağı ise akıllarda büyük bir soru işareti .