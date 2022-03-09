Son dakika! Hulisi Akar Rus limanındaki Türk gemileri hakkında açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanındaki gemiler hakkında açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

A Haber