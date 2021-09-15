Kraliçe, ilk kez birinden imzalı forma istedi .Peki bu kişi kim?
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, hayatında ilk kez birinden imzalı bir forma istedi. Bunu istediği kişi ise milyonlarca hayranı olan dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a imzası tüm dünyada ses getirirken transferin ardından şaşırtan bir detay da ortaya çıktı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Portekizli yıldızdan imzalı forma istediği öğrenildi. Ronaldo böylecek 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.
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