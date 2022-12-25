Jose Luis Martinez y Hernandez: Van'ı Tanıyorum

Sultan II. Abdulhamit Han’ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu ile evli olan Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, eşini ve Ankara'daki hayatlarını anlattı. Türkiye-Meksika ilişkilerini de değerlendiren Hernandez, Ankara'daki en kötü anısının ise bir büyükelçi arkadaşına köpeğin saldırması olduğunu dile getirdi. 2019’dan beri Türkiye’de bulunduğunu söyleyen Hernandez, “Korona virüs salgının başlamasından 3 ay önce geldim. Bu yüzden kısıtlamalar nedeniyle istediğim kadar uzağa seyahat edemedim. Hedeflerimden birisi Türkiye’nin en önemli bölgelerini tanımak. Antalya, Van, Kars ve Mardin gibi yerleri biliyorum” diye konuştu.

Hernandez, seyahat etmenin ve etkinliklere katılmanın hayatının bir parçası olduğunun altını çizerek, “Ankara’da bulunduğum vakit, Ankara’daki tüm büyükelçiliklerin çok aktif olduğu faaliyetler arasında zaman geçiriyoruz. Çalışma partileri, resepsiyonlar, sergiler veya konserler gibi. Gerçekten hayran olduğum birçok elçilik müzik konserleri veya film festivalleri düzenliyor” dedi.