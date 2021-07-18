İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Merkez, depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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