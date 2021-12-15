FED faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı.
Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket bir önceki toplantıda, 200 baz puanlık indirimle faiz oranının yüzde 18'den 16'ya çekilmesiyle kısa bir süreliğine yatay harekete geçmişti.
Kurlardaki dalgalanmayla doların, Türk Lirası karşısında 14.80 seviyelerini görmesi sonucu gözler önce FED'e, sonra Merkez Bankası'na çevrildi.
FED, FAİZİ SABİT TUTTU
ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıkladı.
Karara göre FED, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
MERKEZ BANKASI KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK
Yurt içi piyasalarının merakla beklediği Merkez Bankası ise, faiz kararını yarın açıklandı.
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