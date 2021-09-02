Afganlar Neden Türkiye'ye Toplanıyor. Türkiye'ye yeniden kontrolsüz bir göç dalgası

ABD’nin yıllardır Afganistan’da yer alması sebebiyle Taliban bazı bölgelerde hakimiyet kurmakta zorlanıyordu. Ancak ABD geçtiğimiz aylarda Afganistan’dan tamamen çekileceklerini açıklayarak bu sürecin başladığını duyurmuştu. Geçtiğimiz ay ABD Başkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı görüşme sonrası hali hazırda ABD askerlerinin koruduğu Kabil’deki havaalanının Türkiye askerleri tarafından korunmasına karar verilmişti. Bu karar Türkiye’de tepki çekerken Afganistan’ın % 80’inde hakimiyeti bulunan Taliban’ın ABD askerleri sonrası tüm ülkeyi ele geçirebilecekleri tehlikesinden bahsedilmişti.



ABD Askerleri Çekilmeye Başladı!

Uzun yıllardır Afganistan’da asker bulunduran ABD, askerlerini ve güçlerini ülkeden çekme kararı aldı. Kabil havaalanını da bu süreçten itibaren Türkiye askerleri korumaya başlayacak. ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi ile birlikte Afganistan’dan ayrılmaya başlayan Afgan sayısı ise 100 binlere dayanmaya başladı. Gazeteci Ruşen Takva’nın paylaştığı görüntülerde ise Türkiye’ye İran üzerinden girmeye çalışan on binlerce Afgan vatandaşının olduğu görüldü.

Sınırdan gruplar halinde girilmeye başlandığı belirtilirken, Takva’nın yaptığı bir başka paylaşım ise yeni tehlikenin izini ortaya çıkarttı. Dün gece Van’da meydana gelen minibüs kazasında 12menin hayatını kaybetmesinin sınırlardan Afgan geçişi ile alakalı olduğunu belirten Takva, kazanın sebebinin ise aracın askeri kontrol noktasından kaçmaya çalışması olduğunu belirtti.

Taliban Yayılmaya Devam Ediyor!

Geçtiğimiz günlerde Taliban’ın üst düzey yöneticileri açıklama yaparak Afganistan’da toprakların % 80’inin kendileri tarafından korunduğunu ve bu bölgelerde hakimiyet sağladıkları açıklanmıştı. ABD askerlerinin çekilmeye başlaması ile birlikte yayılımlarını devam ettiren Taliban yeni bazı bölgelerde de hakimiyet kurmaya başladı. Taliban’ın yayılmaya başlaması ile birlikte Afganistan’dan kaçışlar başladı. Bu kaçışların büyük bir kısmı ise Türkiye’ye olmaya devam ediyor.