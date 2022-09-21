ABD Merkez Bankası FED 3. kez faiz artışı yaptı

ABD Merkez Bankası (FED), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini 75 baz puan artışla yüzde 3-3,25 aralığa yükseltti. Böylece Fed, üçüncü kez üst üste faizi 75 baz puan artırmış oldu.

Piyasa beklentileri bu yöndeydi

Piyasa beklentisi yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık artış yönündeydi.

100 baz puanlık artışa da yüzde 20 ihtimal veriliyordu. 2022 sonu için Fed’in medyan faiz beklentisi yüzde 4,4 oldu.

Bir sonraki faiz kararı 2 Kasım'da açıklanacak

Bir sonraki faiz kararı, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında 2 Kasım’da açıklanacak.

Yılın son faiz kararının açıklanacağı tarih ise 14 Aralık olacak.

Dolar bugün son 20 yılın zirvesini görmüştü

ABD ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş, bu verinin ardından Fed’in agresif faiz artışlarına devam etmesi beklentisi artmıştı.

Bugün kararın hemen öncesinde 2 yıllık ABD Hazine tahvili faizi 2007 sonrasında ilk kez yüzde 4’ü görmüş, doların diğer büyük para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi de 111’i aşarak 20 yılın zirvesini görmüştü.