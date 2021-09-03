3 Eylül |Bu Gün Yakın Dünya Tarihinde Hangi Olaylar Oldu?

Moğolları Durduran Savaş ‘’Ayn-ı Calut’’ (1260)

Moğollar Cengiz Han döneminden itibaren yakıp yıkarak ilerliyor kimse onları durduramıyordu. En son Abbasilerin başkentin Bağdat’ta Moğolların istilasına uğramış hatta halife de feci şekilde öldürülmüştü.(1258) Moğollar ilerleyişlerini Suriye ve Mısır’a doğru yönelttiler hatta bölgede bulunan Haçlılar ile ittifak yaptılar. Ancak hiç ummadıkları bir şey oldu. Memluk Devleti hükümdarı Sultan Kutuz o zamana kadar yapılamamış bir şeyi yaptı. 3 Eylül 1260’da Ayn-ı Calut’ta Moğolları bozguna uğrattı. Böylece Moğollar ilk kez yenilmişler ve artık durdurulmuşlardır.

Genç Osman’ın Hotin Seferi (1621)

II.Osman Lehistanlılar nedeniyle yaşanılan sorunları çözmek için 1621’de Hotin seferine çıktı.Çarpışmalar 3 Eylül tarihinde Hotin kalesi önlerinde başladı. Kesin sonuç getirecek bir zafer kazanılamadı. Lehistan ile önceki durumu koruyan bir antlaşma yapılarak dönüldü. II.Osman bu sefer sırasında yeniçerileri daha yakından tanımış ve hatta onları kaldırmayı düşünmeye başlamıştır. Fakat bu düşüncesi O’nun sonunu da hazırlamıştır.

Mahpeyker Kösem Sultan Öldürüldü (1651)

Sultan I.Ahmet’in eşi olan Mahpeyker Kösem Sultan 1590 Bosna doğumludur. Oğlu IV.Murat döneminin ilk başlarında yeniçeri ağalarını kullanarak etkinlik kazanmış fakat IV.Murat saltanatının ikinci devresinde onu göz hapsinde tutturmuştur. Diğer oğlu Sultan İbrahim döneminde tekrar kazandığı nüfuzunu, kaybetmeye başlayınca oğlunu tahttan indirttirmiş ve hatta öldürülmesini bile sağlamıştır. Acımasızlığı ve entrikaları ile bir döneme damga vurmuş olan Mahpeyker Kösem Sultan torunu IV.Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan’la girdiği iktidar mücadelesini kaybetti. Kendi sonu da kurbanları gibi oldu. 3 Eylül 1651’de odasında perde ipi ile boğularak öldürüldü. Böylece sarayda ağalar saltanatı dönemi kapandı.

Almanya’ya savaş İlanı (1939)

1 Eylül 1939 tarihinde Hitler Almanya’sı Polonya sınırlarından girmişti. Bu durum üzerine İngiltere ve Fransa Almanya’ya 3 Eylül'de savaş ilan ettiler.

Paris Antlaşması (1783)

Bu antlaşma ile Birleşik Krallık Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsızlığını tanıdı böylece aradaki savaş durumu sona erdi.

Rusların Rehine Kurtarma Operasyonu ‘’Beslan Katliamı’’ (2004)

Çeçen direnişçiler Beslan’da 1 Eylül 2004 tarihinde bir okulu basarak 1,100 öğrenci ve öğretmeni rehin aldı. Rus güçlerinin operasyonunun ardından 3 Eylül 2004 tarihinde 334 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Çeçen savaş kumandanı Şamil Basayev tarafından İkinci Çeçen Savaşını sonlandırmak istendiğini duyurmak için eylemin gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Rehine kurtarma operasyonu, rehinelerin bir çoğunun ölümü ile sonuçlandı.

Emekli İmam Bayram Ali Öztürk Öldürüldü (2006)

Fatih Çarşamba'da Kocatepe Mahallesi'nde bulunan İsmailağa Camii'nde İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden emekli imam Bayram Ali Öztürk, sabah namazından sonra cemaatin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan ise cami cemaati tarafından linç edildi. Cemaatin verdiği bilgiye göre, dini sohbette, peygamberlerle evliyalara yönelik saldırılar ve kötü muameleler konuşuluyordu.

TARİHET 3 EYLÜL GÜNÜ YAŞANAN DİĞER OLAYLAR

1260 - Memlûkler, Moğolları Filistin'de Ayn Calut Savaşında yendi.

1638

- Osmanlı Ordu’su Bağdat Seferi için Veziriazam Tayyar Mehmed Paşa kumandasında Diyarbakır’dan hareket etti.

1783 - İngiltere, Paris'te imzalanan anlaşmayla ABD'nin bağımsızlığını tanıdı.

1855 - Nebraska'da 700 ABD askeri Sioux köyüne saldırdı; 100 Kızılderiliyi öldürdü.

1869 - İstanbul'da Atlı Tramvay, Konstantin Karopana tarafından çalıştırıldı.

1895 - İlk profesyonel futbol maçı yapıldı. Latrobe, Jeanette'i 12-0 yendi

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altındaki Emet, Ödemiş, ve Eşme'ye girdi

1939 - II. Dünya Savaşı başladı: Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, ve Avustralya, Almanya'ya savaş ilan etti.

1943 - II. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin istilası üzerine İtalya, koşulsuz teslim oldu.

1944 - 2 Eylül'de Belçika'ya giren İngiliz ordusu başkent Brüksel'i Almanlardan geri aldı.

1962 - İran'da deprem: 12.225 kişi öldü; 2776 kişi yaralanırken, 21.310 ev hasar gördü.

1971 - Katar bağımsızlığını ilan etti.

1986 - Avrupa ülkeleri radyasyon taşıdığı gerekçesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu.

1988 - Irak ordusundan kaçan binlerce Iraklı Kürt Türkiye sınırlarına yığılmaya devam ediyor. Sığınmacı sayısı 100 bini geçti.

2004 - Beslan katliamı, çoğunluğu öğretmen ve öğrencilerden oluşan 344 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

2008 - Kıbrıs'ın Kuzey ve Güney ülkelerinin Türk ve Rum liderleri görüşmeleri başlatma kararı aldılar.

2016 - Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlıları, Suriye'de Çobanbey ilçesine girdi.

Kaynak:sonhaberler