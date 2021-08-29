12 yaşındaki çocuk yaz tatilinde 3,3 milyon TL gelir elde etti
Londra'da yaşayan 12 yaşındaki Benyamin Ahmed, bilgisayarında ürettiği 3 bin 500 balina grafiğinden oluşan koleksiyonunun NFT sertifikası satışı sonucu 290 bin sterlin (yaklaşık 3,3 milyon TL) kazandı. Dijital olarak hazırlanan NFT sertifikaları, bir sanat eserinin orijinalliğini belgeliyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kazanç yöntemleri de farklılaşmaya başladı. Yeni kazanç kapısı olarak görülen dijital sertifika satışı, 12 yaşındaki bir çocuğun ciddi miktarda para kazanmasını sağladı. Londra'da ikamet eden Benyamin Ahmed isimli çocuk, sattığı balina grafiklerinden 290 bin terlin kazandı.
Benyamin Ahmed, Türk lirasıyla yaklaşık 3, 3 milyon TL'ye denk gelen Weird Whales (Acayip Balinalar) adlı grafik serisini yaz tatilinde hazırladı ve daha sonra alıcılar arasında seçtiklerine NFT (non-fungible token) satışı gerçekleştirdi.
SANAT ESERİNİN ORJİNALLİĞİNİ BELGELİYOR
Dijital olarak hazırlanan NFT sertifikaları, bir sanat eserinin orijinalliğini belgeliyor ve alıcılar fiziksel bir sanat eserini yıllar sonra daha yüksek bir fiyata satabildiği gibi NFT sertifikalarını da aynı şekilde satabiliyor. Satışı Ethereum adlı kripto para birimi cinsinden yapan Benyamin, satıştan aldığı gelirleri Ethereum olarak tutmaya devam ediyor.
RİSKLERİ DE MEVCUT
"ZEVK ALIYORSANIZ İLGİLENİN"
Benyamin'in sınıf arkadaşları henüz yaz tatili bitmediği için Ahmed'in bu yaz kazandığı paradan habersiz. Fakat Ahmed YouTube videolarında bu hobisinden bahsetti.Benyamin dijital sanatın yanı sıra yüzme, badminton ve tekvando ile ilgilendiğini belirterek, "Bu alana girecek diğer çocuklara tavsiyem, kendinizi kodlama öğrenmeye zorlamayın. Bunun yerine dans etmeyi sevenlerin dans ettiği veya yemek yapmaktan hoşlananların yemek yaptığı gibi, elinizden geldiğince bu işle ilgilenin" dedi.
AİLESİ DE GURUR DUYUYOR
Benyamin'in babası ve finans sektöründe bir yazılımcı olan Imran, iki çocuğuna da 5-6 yaşlarında kodlama öğretmeye başladığını söyledi. Çocuklarının bu süreçte yardım aldığı teknoloji uzmanları olduğunu belirten Imran, yine de bu başarıdan büyük gurur duyduğunu ekledi. BBC
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